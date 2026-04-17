brembo porta la frenata racing nel mondo della mountain bike

Brembo ha presentato un nuovo sistema frenante progettato specificamente per le mountain bike di ultima generazione. Il prodotto, chiamato GR-PRO, deriva dall’esperienza accumulata nel Mondiale Downhill con il Specialized Gravity Team. Questa tecnologia rappresenta un’estensione delle competenze dell’azienda nel settore delle frenate ad alte prestazioni, con un focus particolare sulle esigenze delle biciclette da montagna utilizzate in gare di livello internazionale.

GR-PRO. Dall’esordio nel Mondiale Downhill con Specialized Gravity Team nasce il nuovo ecosistema frenante per le Mtb di ultima generazione. Brembo accelera la propria espansione nel segmento off-road e presenta GR-PRO, un ecosistema frenante completo pensato per le moderne mountain bike e fortemente ispirato al Dna racing dell’azienda bergamasca. L’annuncio, dato il 16 aprile, segna un passo deciso verso un settore in forte crescita, dove prestazioni, controllo e affidabilità sono sempre più determinanti. La nuova famiglia GR-PRO comprende tutti gli elementi chiave del sistema frenante – pinze, pompe, pastiglie, dischi, tubi in treccia metallica e olio minerale dedicato – progettati per lavorare in perfetta sinergia.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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