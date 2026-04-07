Tra distruzione e rinascita un bossolo di guerra diventa un simbolo di Pasqua | Una preghiera per la pace nel mondo

Durante una recente ricerca, un bossolo di guerra è stato ritrovato e successivamente utilizzato come simbolo di Pasqua. L'oggetto, che ha attraversato decenni di inattività, è stato trasformato in un elemento di preghiera per la pace nel mondo. Questa storia dimostra come, tra distruzione e rinascita, anche un oggetto legato a conflitti possa assumere un significato nuovo e diverso.

A volte la storia non si trova nei libri, ma negli oggetti dimenticati, custoditi in silenzio per decenni. È il caso di Giovanni Tassinari, che in questa Pasqua ha scelto di riportare alla luce un reperto familiare carico di memoria: un bossolo di cannone britannico risalente al 1944, rinvenuto durante gli ultimi mesi della Seconda guerra mondiale. Quel cilindro di ottone, apparentemente inerte, racconta una pagina drammatica della storia di Forlì. All’epoca, quella che oggi è via Paganini, una laterale di via Dragoni, era ben lontana dall’essere un quartiere urbano: campagna aperta, fango e poche abitazioni sparse. Tra queste, la casa della famiglia Tassinari, segnata profondamente dai bombardamenti. 🔗 Leggi su Forlitoday.it Cei: tutte le comunità ecclesiali italiane in preghiera per la pace nel mondoTutte le comunità della penisola dedicano intenzioni e preghiere alla giornata promossa dai vescovi italiani presso la parrocchia romana di Santa... Suore di tutto il mondo in preghiera per la paceIn preghiera per la pace anche le suore di tutto il mondo, collegate via internet. Temi più discussi: Pasqua, la sfida della rinascita in un tempo ferito; Pasqua a Gaza, dove manca tutto ma resiste la speranza; Palazzo Farnese e Galleria Alberoni, Pasqua tra aperture festive e visite guidate; Quando la Pasqua si fa vita è risurrezione tutti i giorni. 23 poesie di Pasqua da leggere oggi: versi per augurare amore, rinascita e speranzae poesie di Pasqua più belle e famose: versi su amore, rinascita e speranza da leggere, condividere, dedicare o regalare. libreriamo.it Pasqua di Risurrezione (1904) di Ada Negri: il canto della rinascita che passa dall’amoreScopri il significato dei versi di Pasqua di Risurrezione, poesia di Ada Negri che celebra l voglia di rinascere e vivere l'amore e la felicità. libreriamo.it Vallefoglia, weekend di Pasqua tra tulipani e nuove aperture - facebook.com facebook Rimettersi in forma dopo Pasqua, la nutrizionista: “No a digiuni estremi” @nutrizionistas x.com