‘Nel tepore del ballo’ | il trailer del nuovo film di Pupi Avati

È stato diffuso il trailer del nuovo film di Pupi Avati, intitolato 'Nel tepore del ballo'. Il film sarà presentato in anteprima al BIF&ST e uscirà nei cinema il 30 aprile distribuito da 01 Distribution. La pellicola è la prima versione del regista dopo un periodo di assenza dal grande schermo.

Sarà presentato in anteprima al BIF&ST e arriverà al cinema il 30 aprile con 01 Distribution Nel tepore del ballo, il nuovo film di Pupi Avati. Ecco il trailer. Il nuovo film di Pupi Avati reca il nome suggestivo e misterioso di Nel tepore del ballo. Un titolo confacente al mondo del regista, gounto al suo 44esimo lungometraggio per il cinema in quasi 60 anni di straordinaria carriera. Una nuova perla. Presentato in anteprima al festival di Bari, il film arriverà al cinema con 01 Distribution il prossimo 30 aprile. Dopo il suggestivo horror L’orto americano, Avati torna al dramma intimista con la storia di un conduttore televisivo, interpretato da Massimo Ghini, caduto in disgrazia per uno scandalo finanziario nel momento più alto della sua carriera. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - ‘Nel tepore del ballo’: il trailer del nuovo film di Pupi Avati Articoli correlati Disclosure Day: cerchi nel grano, misteri e rivelazioni nel nuovo trailer del film di SpielbergA giugno arriverà nelle sale il nuovo progetto con Emily Blunt e Josh O'Connor e le nuove scene regalano delle spettacolari anticipazioni. Leggi anche: Nel trailer del nuovo film di Kristoffer Borgli, un segreto inconfessabile trasforma l’attesa del sì in un incubo emotivo per una giovane coppia pronta a sposarsi Nel tepore del ballo | Trailer ufficiale (ITA) Una raccolta di contenuti su Pupi Avati Temi più discussi: Nel tepore del ballo, il nuovo film intimista di Pupi Avati / trailer; Rilasciati il Poster e il Trailer del film Nel tepore del ballo di Pupi Avati, in sala dal 30 aprile (News); Nel tepore del ballo -; 'Nel tepore del ballo ' il nuovo film di Pupi Avati. Nel tepore del ballo, il nuovo film intimista di Pupi Avati / trailerPupi Avati torna al drama intimista e malinconico con un film dal titolo volutamente retrò, 'Nel tepore del ballo': presentato in anteprima al Bif&st, il festival di Bari, arriverà al cinema con 01 Di ... ansa.it ‘Nel tepore del ballo’: il trailer del nuovo film di Pupi AvatiSarà presentato in anteprima al BIF&ST e arriverà al cinema il 30 aprile con ... msn.com Per una settimana il capoluogo pugliese diventa capitale del cinema. Tra nuove uscite e grandi classici. In cartellone Pupi Avati, Francesca Archibugi, Bradley Cooper. Previsti omaggi a Claudia Cardinale, Dario Fo, Giuseppe Tornatore e Abdellatif Kechiche. facebook Nel tepore del ballo, il nuovo film intimista di Pupi Avati. In sala dal 30 aprile, con Massimo Ghini, Isabella Ferrari, Raoul Bova, Giuliana De Sio #ANSA x.com