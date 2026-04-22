il tepore del ballo il nuovo film di pupi avati

Ambientato tra Roma e Jesolo, il nuovo film di Pupi Avati è una bella lezione di cinema.. Il regista è capace di creare un'atmosfera poetica anche quando lo sguardo da attento cinefilo. punta ad una storia intensa ricca di sfaccettature che, in qualche modo ci appartengono. Con il suo stile inconfondibile, mette in scena un'idea geniale, fatta di pathos, ironia e sentimentalismo, con un coro di attori, cominciando dal protagonista Massimo Ghini (Gianni Riccio) nel suo ruolo migliore, a Isabella Ferrari (Clara), Giuliana De Sio (La morta) Lina Sastri (la zia) Sebastiano Somma (l'amico), Morena Gentile, Raoul Bova, Manuela Morabito e Bruno Vespa e Jerry Calà nel ruolo di se stessi.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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‘Nel tepore del ballo’: il nuovo film di Pupi Amati presentato al Bif&st

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