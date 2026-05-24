Francesca Fialdini torna oggi, domenica 24 maggio, alle 17.20 su Rai 1 con un nuovo appuntamento di Da noi. a Ruota Libera, il programma di interviste a protagonisti del mondo dello spettacolo e a persone comuni che hanno saputo dare una svolta alla propria vita, rimettendosi in gioco e facendo girare la ruota, metafora di rinascita, cambiamento e coraggio. Anticipazioni e ospiti del 24 maggio 2026. Nuovi ospiti saranno accolti dalla padrona di casa, a partire da Dalila Di Lazzaro, attrice simbolo del cinema italiano e autrice di numerosi romanzi, insieme al compagno Manuel Pia. Presente anche Andrea Delogu, conduttrice de La Porta Magica su Rai 2, dal prossimo 28 maggio al cinema con il film Innamorarsi e altre pessime idee. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Fiorella Mannoia e Andrea Delogu Da noi… a Ruota Libera

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Da Noi... a Ruota Libera, Andrea Delogu e Fiorella Mannoia tra gli ospiti del 24 maggioIl 24 maggio, tra gli ospiti del programma condotto da Francesca Fialdini ci saranno Andrea Delogu e Fiorella Mannoia.

Leggi anche: Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Fiorella Mannoia e gli altri ospiti della puntata

Temi più discussi: Da noi... a ruota libera, oggi in tv: Fiorella Mannoia e gli altri ospiti della puntata; Baglioni, Bregovic, Mannoia, Nek e gli altri: ecco le stelle al Castello di Villafranca; Da noi a Ruota Libera, Fiorella Mannoia ospite di Francesca Fialdini; Da Noi... a Ruota Libera, Andrea Delogu e Fiorella Mannoia tra gli ospiti del 24 maggio.

#Danoiaruotalibera, oggi gli ospiti di Fialdini : Dalila Di Lazzaro, attrice simbolo del cinema italiano, Andrea Delogu, conduttrice, scrittrice e attrice, Fiorella Mannoia, cantautrice. x.com

A Da noi…a Ruota Libera tra gli ospiti: Andrea Delogu, Fiorella Mannoia e Dalila Di LazzaroNuovo appuntamento con Da noi…a Ruota Libera, il programma condotto da Francesca Fialdini, in onda domenica 24 maggio alle 17.20 su Rai 1. corrierenazionale.it

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 24 maggio: Fiorella Mannoia e gli altri ospiti della FialdiniNuova puntata di Da noi… A ruota libera: le anticipazioni dello show della domenica pomeriggio condotto da Francesca Fialdini ... dilei.it