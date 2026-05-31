Nuovo appuntamento domenicale con Da noi. A ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini che, ogni settimana, continua a conquistare il pubblico con interviste sincere, storie di vita e incontri ricchi di emozioni. Anche questa settimana la padrona di casa aprirà le porte del suo salotto televisivo a ospiti provenienti dal mondo dello spettacolo, della musica e della televisione, pronti a raccontarsi senza filtri. Tra successi professionali, momenti difficili e ricordi personali, la puntata offrirà uno sguardo autentico sulle esperienze dei protagonisti, alternando leggerezza e riflessione: ecco gli ospiti della puntata del 31 maggio. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 31 maggio: Pamela Prati super ospite della Fialdini

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