Tomba di Pamela Genini profanata il punto sulle indagini tra i dubbi su Francesco Dolci e le sue denunce

Da virgilio.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuove informazioni emergono sulla profanazione della tomba di Pamela Genini. Le autorità stanno proseguendo le indagini e hanno ascoltato diverse persone, tra cui l'ex fidanzato della vittima, Francesco Dolci. Quest’ultimo ha presentato alcune denunce legate a minacce e comportamenti sospetti. Al momento, non ci sono ancora dettagli definitivi sui movimenti o le responsabilità, e le forze dell'ordine continuano a raccogliere elementi per chiarire quanto accaduto.

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Continuano le indagini su quanto capitato a Pamela Genini, la ragazza vittima di femminicidio e la cui tomba è stata poi profanata. Unico indagato per questo gesto atroce è Francesco Dolci, ex fidanzato della giovane, che, dal canto suo, continua a denunciare come lui stesso sia vittima di un piano per incastrarlo. Caso Pamela Genini, le ultime A Dentro la Notizia, su Canale 5, è stato fatto il punto sulle indagini che si stanno concentrando su Francesco Dolci, ex fidanzato di Pamela Genini, e indagato per la profanazione della tomba della giovane uccisa a Milano da Gianluca Soncin, il suo compagno. Dolci continua a sostenere la sua innocenza e a spiegare come ci sia qualcuno che lo voglia incastrare, cosa che sarebbe testimoniata dalle svariate irruzioni nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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