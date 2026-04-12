Pallanuoto A2 femminile la Cosma Vela Ancona vince anche ad Anzio e mette al sicuro il primo posto

Nella pallanuoto femminile di Serie A2, la squadra di Ancona ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro la squadra di Anzio. Con questa affermazione, la formazione anconetana ha consolidato il primo posto in classifica, arrivando a garantirsi la posizione con due turni di anticipo rispetto alla fine del campionato. La partita ha visto l’allungo della squadra nel terzo tempo, portando a casa i tre punti.

ANCONA - La Cosma Vela Ancona allunga nel terzo tempo e va a vincere conquistando la certezza del primo posto del girone con il beneficio dell’aritmetica con due giornate d’anticipo. Primo posto che vuol dire finale playoff per salire in A1 contro la vincente della semifinale tra la seconda.🔗 Leggi su Anconatoday.it Pallanuoto A2 femminile, Cosma Vela Ancona vincente anche a San PriscoLe doriche vincono 14-9 senza strafare in una partita in cui peraltro sono penalizzate da numerosi rigori ed espulsioni ma nella quale riescono a... Pallanuoto A2 femminile, Cosma Vela Ancona sabato al Passetto con la FlorentiaANCONA - Riparte il campionato di serie A2 femminile di pallanuoto e la Cosma Vela Ancona affronta sabato in casa, al Passetto alle ore 17 ancora a...