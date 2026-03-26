Pallanuoto A2 femminile Cosma Vela Ancona sabato al Passetto con la Napoli Lions
La squadra femminile di pallanuoto, Cosma Vela Ancona, si prepara a giocare l'ultima partita di campionato a quattro giornate dalla fine. La sfida si terrà sabato alle 18 al Passetto contro la squadra Napoli Lions. La partita rappresenta l'ultimo impegno della stagione regolare per entrambe le formazioni, che si confrontano in una gara ufficiale di A2 femminile.
Al termine della regular season la prima in classifica accederà alla finale playoff per l’A1 contro la vincente della semifinale tra la seconda dell’altro girone e la terza del proprio ANCONA - La Cosma Vela Ancona torna in acqua a quattro giornate dal termine della stagione regolare per affrontare sabato al Passetto alle 18.15 (sempre a porte chiuse) la Napoli Lions, quarta forza del campionato nel gruppone delle squadre a 12 punti. I punti finora conquistati dalle doriche sono invece 30, dieci partite a punteggio pieno per la squadra di coach Milko Pace che veleggia prima in classifica in solitaria dopo aver superato anche nel girone di ritorno la seconda, la Lazio, proprio la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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