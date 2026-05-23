Il Cassano Magnago ha vinto la prima partita delle finali scudetto di pallamano, battendo Sassari 30-29. La gara, valida per la serie tricolore 2025-2026, si è conclusa con un margine minimo. È il primo punto conquistato dal team lombardo in questa serie. La partita si è svolta con grande intensità, con entrambe le squadre che hanno combattuto fino all'ultimo secondo.

Gara -1 delle finali scudetto 2025-2026 della Serie A Gold è ufficialmente andata in archivio. A vincerne, nel primo atto, è stato il Cassano Magnago: i lombardi hanno piegato infatti Sassari con lo score di 30-29, al termine di una gara appassionante. LA CRONACA. Il match si gioca su ritmi alti: gli ospiti vanno in vantaggio 1-3 dopo pochi minuti. Cassano Magnago si affida alle parate di Volarevic per cercare di entrare in partita: le respinte sortiscono effetti, i lombardi rientrano in gara. Si arriva sull’8-8 che diventa 11-8 al 21?, con Moretti capace di realizzare nonostante non sia in perfette condizioni fisiche. Lo strappo si allarga nel rettilineo finale del primo tempo: varesini con un solido +4 alla pausa. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pallamano: Cassano Magnago fa suo il primo punto nella serie tricolore. Sassari battuta di misura

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Pallamano - Cassano conquista il derby con Cologne

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