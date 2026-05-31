La messa sul Carroccio ha aperto la Palio di Legnano 2026, con la piazza San Magno piena di partecipanti. La cerimonia ha segnato l’inizio della giornata di festa, senza incidenti segnalati. La manifestazione si svolge in un contesto di tradizione storica e coinvolgimento popolare. La piazza è stata allestita con bandiere e decorazioni, mentre le autorità locali hanno presenziato all’evento. La giornata continuerà con le corse e altri appuntamenti previsti nel programma della manifestazione.

Legnano (Milano), 31 maggio 2026 – Bandire ogni volgarità e ogni forma di insulsa violenza, pur lasciando il giusto spazio alla legittima esultanza di chi risulterà vincitore, e mantenere un atteggiamento di rispetto per l’altro, ricordando che ogni avversario è anzitutto un essere umano: passa anche questo messaggio diretto, rivolto alle contrade e non solo a loro, l’omelia di monsignor Angelo Cairati che questa mattina, con la Santa Messa sul Carroccio in piazza san Magno, ha aperto la strada alla giornata del Palio di Legnano. Alle 10 di questa mattina la piazza centrale si è poco alla volta riempita dei contradaioli che, fazzoletto... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palio di Legnano 2026, piazza San Magno gremita: la messa sul Carroccio apre la giornata di festa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Palio di Legnano 2026

Notizie e thread social correlati

Palio di Legnano 2026, emozioni in piazza San Magno: “Ora portiamo la storia a Mattarella”Nel centro di Legnano, piazza San Magno ha visto nuovamente le contrade riunirsi con i loro colori, in attesa del Palio del 2026.

Legnano, si alza il sipario sul Palio 2026: la Croce è tornata a San MagnoA Legnano si è aperta ufficialmente l’edizione 2026 del Palio cittadino, con la ripresa della Croce di Intimiano nella Basilica di San Magno.

Temi più discussi: Palio di Legnano e Provaccia: tutto quello che c’è da sapere per sfilata, corse e diretta streaming; Legnano, è Palio! Si comincia giovedì con le prove inedite davanti a 400 bambini; Provaccia, cena dei fantini, sfilata e il Palio 2026: Legnano si tuffa nel weekend più importante dell’anno; Ecco il Palio, il programma di giornata: Messa sul Carroccio, sfilata e corsa. Tutte le info utili.

? Palio di Legnano 2026, la giornata più calda: è la domenica della sfida per la Croce di Ariberto nell’850° della Battaglia dlvr.it/TSnzKr #PalioDiLegnano #BattagliaDiLegnano #850Anniversario #Legnano #Tradizione x.com

È bello il Palio di Legnano ? reddit

Palio di Legnano 2026, la giornata più calda: è la domenica della sfida per la Croce di Ariberto nell’850° della battagliaSi parte in centro per la Messa e l’investitura religiosa dei Capitani. Poi volo delle colombe, benedizione, sfilata storica e gran finale al Mari ... msn.com

Palio di Legnano 2026: date, storia e leggenda di una grande festa popolareRedazione Privacy Cookie Policy Pubblicità ? Copyright © 2006 - 2026 MilanoFree.it , reg. Trib. Milano n. 367 del 19/11/2014 IT11086080964 ... milanofree.it