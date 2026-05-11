Palio di Legnano 2026 emozioni in piazza San Magno | Ora portiamo la storia a Mattarella

Nel centro di Legnano, piazza San Magno ha visto nuovamente le contrade riunirsi con i loro colori, in attesa del Palio del 2026. La giornata ha coinvolto numerosi cittadini che hanno assistito alle iniziative preparatorie e alle esibizioni delle contrade. Tra gli eventi in programma, si è parlato di portare la tradizione anche al presidente della Repubblica. La manifestazione si svolge nel rispetto delle norme vigenti e senza incidenti.

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Legnano (Milano) – Piazza San Magno è tornata a riempirsi dei colori di tutte le otto contrade cittadine che, nella marcia di avvicinamento all’ultima domenica di maggio, si sono ritrovate nel salotto della città per la seconda cerimonia di rito del tradizionale programma, l’investitura civile dei Capitani e l’iscrizione al Palio 2026. Dopo l’investitura civile dei capitani di prima nomina, vale a dire Riccardo Colombo di San Bernardino, Alessio Marinoni de La Flora e Stefano Battilana di Legnarello, il Supremo Magistrato del Palio, Lorenzo Radice, ha consegnato alle otto contrade i brevetti e ha proceduto all’iscrizione di ognuna di loro al Palio 2026, secondo un ordine che da San Martino passava poi per San Domenico, San Bernardino, La Flora, San Magno, Sant’Erasmo, Legnarello e si chiudeva con Sant’Ambrogio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Palio di Legnano 2026, emozioni in piazza San Magno: “Ora portiamo la storia a Mattarella” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Legnano, si alza il sipario sul Palio 2026: la Croce è tornata a San MagnoLegnano (Milano) – È stato il ritorno della Croce di Intimiano nella Basilica di San Magno a dare il “la” all’edizione 2026 del Palio cittadino,... Tricolore e Resistenza a San Magno. Legnano più forte dell’indifferenzaLEGNANO (Milano) "Fare memoria oggi è difficile non solo per il tempo che passa ma anche per un altro motivo; per la presenza di un nemico che, con... Argomenti più discussi: Due batterie alle prove ufficiali, la novità nella corsa del Palio di Legnano; Palio di Legnano 2026: il punto su accoppiate e cavalli; Palio. Scatta la corsa al biglietto, da lunedì 4 maggio: ecco i prezzi; Palio di Legnano 2026, emozioni in piazza San Magno: Ora portiamo la storia a Mattarella.