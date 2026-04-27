Legnano si alza il sipario sul Palio 2026 | la Croce è tornata a San Magno

A Legnano si è aperta ufficialmente l’edizione 2026 del Palio cittadino, con la ripresa della Croce di Intimiano nella Basilica di San Magno. La cerimonia di apertura ha segnato l’inizio delle tradizionali celebrazioni, arricchite quest’anno dalla commemorazione del 850° anniversario della battaglia del 1176. La manifestazione si svolge ogni anno nella città e coinvolge diverse frazioni, con eventi e spettacoli legati alla storia locale.

Legnano (Milano) – È stato il ritorno della Croce di Intimiano nella Basilica di San Magno a dare il “la” all’edizione 2026 del Palio cittadino, manifestazione che quest’anno è ulteriormente nobilitata dalla celebrazione del 850° anniversario della battaglia del 1176. Il tradizionale simbolo della vittoria, custodito da 11 mesi dalla contrada di Sant’Ambrogio, è stato portato in basilica dai contradaioli giallo-verdi ed è dunque di nuovo vacante. È stato poi il Supremo Magistrato Lorenzo Radice a completare l’atto formale dell’emissione del Bando, accompagnato dal Cavaliere del Carroccio, Andrea Monaci, dal Gran Maestro del Collegio dei Capitani e delle Contrade, Alessandro Airoldi e dal presidente della Famiglia Legnanese, Piermarco Locati, mentre i reggenti delle contrade sono stati poi invitati a ritirarne una copia.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Legnano, si alza il sipario sul Palio 2026: la Croce è tornata a San Magno Notizie correlate Tricolore e Resistenza a San Magno. Legnano più forte dell’indifferenzaLEGNANO (Milano) "Fare memoria oggi è difficile non solo per il tempo che passa ma anche per un altro motivo; per la presenza di un nemico che, con... Si alza il sipario su San Vito Jazz, quattro concerti per altrettante date tutte a marzoSan Vito Jazz festeggia vent’anni di attività con un’edizione speciale, in programma a San Vito al Tagliamento nei quattro sabati del mese di marzo. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tricolore e Resistenza a San Magno. Legnano più forte dell’indifferenza; Parte la rassegna organistica 2026 San Magno a Legnano con un concerto di Alessio Corti il 17 aprile; L'ensemble Ufficium Musicum in concerto nella Basilica di San Magno a Legnano con la Rassegna Organistica 2026; Legnano, si alza il sipario sul Palio 2026: la Croce è tornata a San Magno. Palio Legnano: alla Traslazione della Croce la contrada San Magno omaggia la memoria di Norberto AlbertalliIl momento ha riunito in un simbolico abbraccio tutta la piazza riunita per il ritorno della Croce in Basilica. La passione e i meriti di tutta una famiglia introdotta nel mondo contradaiolo dal capos ... legnanonews.com Il funerale oggi di Norberto Albertalli: grande il cordoglio a LegnanoSi svolgerà questo pomeriggio alle 16 nella Basilica di San Magno a Legnano, il funerale di Norberto Albertalli, il noto imprenditore scomparso all'età di 80 ... settenews.it La Cripta di San Magno, situata all'interno della Cattedrale di Santa Maria ad Anagni (FR), è considerata uno dei cicli di affreschi medievali più importanti e meglio conservati d'Europa, tanto da essere spesso definita la "Cappella Sistina del Medioevo". Realiz - facebook.com facebook