Domenica si è registrata la giornata più calda del Palio di Legnano 2026, con temperature elevate durante la corsa delle contrade. La celebrazione dell’850° anniversario della battaglia ha coinvolto numerose persone lungo il percorso e nelle piazze della città. La contrada della Croce di Ariberto ha sfidato le altre con grande partecipazione, mentre il programma, ampliato quest’anno, ha previsto eventi e cerimonie dedicate alla ricorrenza storica. La manifestazione si è conclusa con i tradizionali fuochi d’artificio.

Legnano – Tutto è pronto per celebrare il Palio dell’850° anniversario della Battaglia di Legnano, manifestazione che proprio per ricordare la ricorrenza storica ha potuto contare quest’anno su un programma potenziato grazie agli sforzi della Fondazione. La giornata parte, come da tradizione, alle 10 in centro: piazza San Magno farà da quinta, dalle 10, alla Santa Messa sul Carroccio presieduta dal Prevosto della Città di Legnano, monsignor Angelo Cairati, e all’investitura religiosa dei Capitani del Palio cui faranno seguito il volo propiziatorio delle colombe e la benedizione dei cavalli e dei fantini che poche ore dopo correranno il Palio sull’anello dello stadio Mari. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Palio di Legnano 2026, la giornata più calda: è la domenica della sfida per la Croce di Ariberto nell’850° della Battaglia

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Palio di Legnano: aperture straordinarie dei manieri - Contrada San Martino

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