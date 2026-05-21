A Roma è stata autorizzata la produzione di 4.000 monete in argento per celebrare gli 850 anni della Battaglia di Legnano. Le monete sono state coniate dall'Istituto monetario e in queste settimane stanno entrando in circolazione. La decisione di realizzare queste monete rientra in un progetto dedicato alla commemorazione storica e culturale dell'evento. La produzione si svolge secondo procedure ufficiali e le monete sono destinate a collezionisti e appassionati di numismatica.

Legnano (Milano) – Sono 4.000 le monete in argento coniate in questi giorni dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per celebrare gli 850 anni della Battaglia di Legnano del 1176: un traguardo che arriva dopo mesi di lavoro e che porta la storia del Carroccio e delle libertà comunali lombarde nel catalogo numismatico ufficiale della Repubblica italiana. La delegazione Per celebrare il momento una delegazione legnanese ha visitato ieri le officine della Zecca di Stato a Roma, assistendo dal vivo alle fasi di coniazione e tenendo poi tra le mani il risultato di un percorso iniziato undici mesi fa. Alla trasferta romana hanno preso... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Roma via ufficiale al conio delle 4mila monete d’argento per gli 850 anni della Battaglia di Legnano

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