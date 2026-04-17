Palio di Legnano 2026 tutto pronto con ‘La storia di un trionfo’ | 850 anni dallo scontro del 1176

Il Palio di Legnano 2026 si svolgerà dal 17 aprile al 31 maggio e sarà accompagnato dall’esposizione intitolata “La storia di un trionfo”. Questa iniziativa ricorda gli 850 anni dalla Battaglia di Legnano del 1176, evento che ha segnato una vittoria simbolica per il popolo locale. Durante il periodo, si svolgeranno riti e tradizioni legate alla commemorazione storica.

Legnano (Milano), 17 aprile 2026 – “La storia di un trionfo” accompagnerà la citt à fino al 31 maggio, giorno in cui il Palio tornerà a raccontare, attraverso riti e tradizioni, la vittoria simbolica del popolo nella storica Battaglia di Legnano. Una campagna di comunicazione che quest’anno assume un significato ancora più profondo, legato agli 850 anni dello scontro del 1176. A spiegare il senso dell’iniziativa è il Cavaliere del Carroccio Andrea Monaci, che sottolinea come l’immagine scelta richiami i simboli più forti della battaglia: il Carroccio, la Compagnia della Morte e la Croce di Ariberto da Intimiano. In primo piano compare il guerriero, affiancato da un richiamo alla prima statua realizzata nel 1876 e da una scena di festeggiamento dopo la vittoria.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Palio di Legnano 2026, tutto pronto con ‘La storia di un trionfo’: 850 anni dallo scontro del 1176 Notizie correlate Milano celebra gli 850 anni della Battaglia di Legnano: in mostra alla stazione Cadorna elmi, spade e abiti storici del PalioLegnano (Milano), 10 marzo 2026 – Un percorso immersivo che ricostruisce ambienti medievali e racconta storia, riti e valore comunitario del Palio di... Leggi anche: Milano, al via 'Storie sul binario giusto. Il palio di Legnano', mostra per 850 anni battaglia Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: 850 anni della battaglia di Legnano, a maggio l’incontro al Quirinale con Mattarella; AllegroModerato, musica e inclusione al concerto di apertura del Palio di Legnano 2026; Palio di Legnano: tutte le batterie delle corse di addestramento; Studenti delle superiori a lezione sulla Battaglia di Legnano nel Castello. Palio di Legnano 2026, tutto pronto con ‘La storia di un trionfo’: 850 anni dallo scontro del 1176Editoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilgiorno.it Il Palio di Legnano 2026 ripercorre la storia di un trionfoE' La storia di un trionfo il claim che accompagnerà Legnano fino al 31 maggio, quando il trionfo del popolo sarà ripercorso attraverso la giornata del ... settenews.it Il calendario completo di tutti gli appuntamenti, con le dirette streaming e tv #Legnano #Palio #campagna #Fondazione - facebook.com facebook