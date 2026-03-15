A 19 anni, l'italiano Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Cina, diventando il primo pilota italiano a trionfare in questa gara dopo venti anni. La sua vittoria ha attirato l’attenzione nel mondo delle corse, segnando un risultato importante per il suo percorso sportivo. Antonelli ha portato a casa il primo posto, lasciando alle spalle gli avversari nella competizione.

Favoloso Andrea Kimi Antonelli! L'azzurro conquista la vittoria nel Gran Premio di Cina, firmando un successo storico. Il 19enne italiano ha tagliato il traguardo davanti al compagno di squadra Russell, regalando alla Mercedes una splendida doppietta. Dopo venti anni è il primo pilota italiano a vincere una gara del Mondiale di Formula 1, l'ultimo fu Giancarlo Fisichella, che il 19 marzo 2006 si impose nel Gran Premio della Malesia. Durante la seconda prova del Mondiale di Formula 1, iniziata con una partenza regolare ma con diversi colpi di scena già nei primi giri, Antonelli è scattato dalla pole position — conquistata il giorno precedente con uno straordinario giro che lo ha reso il più giovane poleman della storia della Formula 1. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Favoloso Antonelli, fa la storia e a 19 anni trionfa in Cina: un italiano non vinceva da 20 anni

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