Palio di Bomarzo il rione Croci trionfa dopo 23 anni | FOTO

Dopo 23 anni, il rione Croci di Bomarzo ha conquistato la vittoria nel 41esimo Palio di sant'Anselmo, che si è svolto nel 2026. La competizione, che si tiene ogni anno nel paese, ha visto il rione trionfare nuovamente, portando a casa il titolo dopo un lungo periodo senza vittorie. La festa si è conclusa con la consegna del trofeo e l'entusiasmo dei partecipanti.

Un trionfo dopo 23 anni. Il rione Croci vince il 41esimo Palio di sant'Anselmo a Bomarzo, quello del 2026.Il cavallo Grigio Caveau, montato a pelo dal fantino Diego Minucci, si è imposto nell'anello del Fossatello, tutto intorno gremito di gente in questo 25 aprile. Ha tagliato il traguardo prima.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Le decisioni prese per il Palio. Vittoria revocata e squalifica. Rione e vogatore fanno ricorso È morto Cesare Dalle Fabbriche. Una vita per il Palio e il rione VerdeNella notte tra sabato e ieri è morto Cesare Dalle Fabbriche, 89 anni, personaggio molto noto nel mondo del Palio di Faenza, all’interno del rione... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Palio di Sant’Anselmo 2026: Definita la Rosa dei Cinque. Scelti i Protagonisti per la Carriera di Bomarzo; Palio di Bomarzo: scelti i cavalli, l’assegnazione ai cinque Rioni; Dal 22 al 25 APRILE 2026 | BOMARZO - Palio di Sant'Anselmo: tutto pronto per la 41^ edizione!; FOTO | Palio di Bomarzo 2026. Palio Brontolo DICE La SUA. . PALIO DI BOMARZO 25 APRILE 2026 - facebook.com facebook