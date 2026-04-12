Una Roubaix per soli miti VdP Pogacar e Ganna | c’è la storia da scrivere

Nella classica del nord, le quaranta capre di razza sono state lasciate a brucare tra le pietre del pavé nella Foresta di Arenberg, un tratto che spesso dà indicazioni sui possibili favoriti. Tra i corridori in gara ci sono campioni di rilievo come VdP, Pogacar e Ganna, pronti a scrivere un nuovo capitolo di questa storica corsa. La gara si svolge in un contesto di attesa e sfide, con l’obiettivo di conquistare una delle tappe più dure del calendario.

Le quaranta capre di razza deputate da giorni a brucare l’erba tra le pietre del pavé nella Foresta di Arenberg, dove come sempre si capirà già chi non potrà vincere la corsa. Le docce vecchio stile del velodromo, per ripulirsi da fango, polvere e fatica. La sfortuna costantemente in agguato, che poi diventa la fortuna di altri. La Parigi-Roubaix è fuori dal tempo e leggendaria di per sé: ma quella che va in scena oggi promette ancora più pathos. Un terzetto d’assi è a caccia di un sigillo che vale una carriera. Doveroso partire da Van der Poel, vincitore delle ultime tre edizioni. Il poker di successi lo proietterebbe nel mito: solo De Vlaeminck e Boonen vantano quattro vittorie, ma nessuno dei due belgi è riuscito a conquistarle di fila.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Una Roubaix per soli miti. VdP, Pogacar e Ganna: c’è la storia da scrivere Ganna: "Vincere la Sanremo per scrivere la storia. Spero che Pogacar non stacchi Van der Poel e..."Filippo Ganna è la determinazione fatta persona quando afferma: "Chi vince un Monumento fa la storia. Milano-Sanremo: Pogacar d’assalto. VdP cerca il tris, Ganna l’impresaRiecco il rebus più bello del pedale, quello che poi non avrà mai una soluzione definitiva.