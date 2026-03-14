Capodarco compie 60 anni Don Vinicio | Una storia grande con un futuro tutto da scrivere

Capodarco celebra il suo 60° anniversario con una serata speciale organizzata dallo chef Aurelio Damiani. Alla cena partecipano studenti dell’alberghiero Tarantelli, che servono gli ospiti della comunità, tra cui rappresentanti di spicco e membri della stessa. Don Vinicio commenta il traguardo come una storia lunga e significativa, con un futuro ancora da scrivere.

Una cena firmata dallo chef Aurelio Damiani, tra i tavoli gli studenti dell’alberghiero Tarantelli, a servire gli ospiti della comunità di Capodarco, ciascuno con la sua storia, gli ospiti illustri e chi della comunità è l’anima. È cominciato così il lungo anno di Capodarco per festeggiare i 60 anni da quando don Franco Monterubbianesi di fatto decise che quella grande casa sulla collina sarebbe stata la possibilità di una vita dignitosa e piena per i disabili. Oggi sono 148 le persone ospitate, circa 200 i dipendenti, tantissime le ore di riabilitazione e di ambulatorio erogate in convenzione con la Regione. Don Vinicio Albanesi, forte dei... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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