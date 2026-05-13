A Catania, tre uomini sono stati arrestati dopo un inseguimento legato a un furto di un'auto in un centro commerciale. La banda utilizzava la tecnica OBD per entrare nelle vetture e compiere i furti di automobili. L'episodio ha portato all'arresto degli uomini coinvolti, che sono stati fermati dalle forze dell'ordine poco dopo il tentativo di fuga. La polizia ha recuperato l’auto sottratta e ha avviato le indagini per approfondire il caso.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Furto di una Fiat 500 nel parcheggio di un centro commerciale. Tre uomini di 52, 36 e 24 anni, tutti residenti a Catania e già noti alle forze dell’ordine, sono stati arrestati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale con l’accusa di furto aggravato in concorso di un’autovettura. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo avrebbe agito all’interno del parcheggio di un grande centro commerciale situato nella zona industriale del capoluogo etneo, prendendo di mira una Fiat 500 blu parcheggiata negli stalli dell’area. Decisiva la segnalazione della vigilanza. L’intervento dei Carabinieri è scattato dopo una segnalazione arrivata alla Centrale Operativa da parte del responsabile della sicurezza della struttura commerciale, che aveva notato movimenti sospetti tra le auto in sosta.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Catania, banda specializzata nei furti d’auto con tecnica OBD: tre arresti dopo inseguimento

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