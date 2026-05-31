Nove persone sono state arrestate a Palermo nell’ambito di un’operazione contro una banda specializzata in furti d’auto, con un bottino stimato di due milioni di euro. Durante le indagini è stato scoperto come i ladri riuscivano a neutralizzare i sistemi GPS delle vetture. Sono state inoltre individuate officine della zona coinvolte nel riciclo dei pezzi rubati. L’indagine ha portato allo smantellamento dell’organizzazione criminale.

? Punti chiave Come facevano i ladri a neutralizzare i sistemi GPS delle auto?. Quali officine di Palermo erano coinvolte nel riciclo dei pezzi?. Come funzionava il sistema del cavallo di ritorno con i proprietari?. Chi gestiva i turni di lavoro di 15 ore nei depositi?.? In Breve Indagini condotte tra 28 aprile 2024 e 28 febbraio 2025.. 30 persone denunciate per associazione a delinquere ed estorsione.. Sequestrate due officine in zona corso Calatafimi e Montegrappa.. 55 veicoli rubati smontati in un deposito di viale della Regione Siciliana.. Nove arresti ai domiciliari a Palermo per un giro di furti d’auto e riciccio di pezzi di ricambio da due milioni di euro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, smantellata banda da 2 milioni: 9 arresti per furti d’auto

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Maxi operazione antimafia e antidroga: 50 arresti a Palermo

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