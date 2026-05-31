Pagelle Giro d’Italia 2026 | si sblocca Jonathan Milan Che bravi Lonardi e Ganna
Nella ventunesima tappa del Giro d’Italia 2026, Jonathan Milan ha vinto per la prima volta, ricevendo un voto di 10. Dopo diverse delusioni e critiche, il corridore si è aggiudicato la vittoria. I compagni di squadra Lonardi e Ganna sono stati invece elogiati per le loro prestazioni. La tappa si è conclusa con questa vittoria significativa per Milan, che ha rotto un lungo digiuno di successi.
PAGELLE VENTUNESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA 2026. Jonathan Milan, voto 10: dopo tante delusioni, tante critiche, arriva finalmente la vittoria. Il luogo non poteva essere migliore, a Roma, nell’ultima frazione di questo Giro. Il velocista della Lidl-Trek ha faticato tanto, soprattutto nei primi dieci giorni, poi è venuto fuori alla sua maniera e oggi ha vinto praticamente staccando gli avversari di ruota. Giovanni Lonardi, voto 9: miglior piazzamento della carriera in una tappa al Giro per il velocista della Polti VisitMalta. Un risultato sicuramente eccellente nella volata di Roma. Prende la ruota di Milan, non riesce ad uscire, ma in ogni caso conquista una piazza d’onore che dà tantissimo morale a lui e alla squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it
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