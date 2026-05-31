Pagelle Giro d’Italia 2026 | si sblocca Jonathan Milan Che bravi Lonardi e Ganna

Notizia in breve

Nella ventunesima tappa del Giro d’Italia 2026, Jonathan Milan ha vinto per la prima volta, ricevendo un voto di 10. Dopo diverse delusioni e critiche, il corridore si è aggiudicato la vittoria. I compagni di squadra Lonardi e Ganna sono stati invece elogiati per le loro prestazioni. La tappa si è conclusa con questa vittoria significativa per Milan, che ha rotto un lungo digiuno di successi.