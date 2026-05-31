Jonathan Milan ha vinto l’ultima tappa del Giro d’Italia a Roma, prevalendo in una volata davanti a Lonardi. La vittoria permette all’azzurro di conquistare il suo primo successo di tappa in questa corsa. La gara si è conclusa con una festa in casa Milan, che ha ottenuto il risultato dopo diverse delusioni e critiche precedenti. Il vincitore della tappa è un corridore della squadra Lidl-Trek. La corsa si è conclusa con la vittoria di Vingegaard nella classifica generale.

Delusioni su delusioni, anche qualche critica. Finalmente in chiusura arriva la festa in casa Jonathan Milan: l’azzurro della Lidl-Trek domina la volata di Roma, nell’ultima tappa del Giro d’Italia e si prende il successo che tanto attendeva. Quarta vittoria in carriera nella gara di casa per il friulano, quarto successo tricolore in questa Corsa Rosa. A festeggiare è anche Vingegaard che in rosa va a salutare la famiglia e a breve riceverà il Trofeo Senza Fine. Prima parte di gara ovviamente dedicata alle foto e alle passerelle per i migliori della classifica generale, con ovviamente la Visma Lease a Bike protagonista con Jonas Vingegaard in Maglia Rosa ed una nuova divisa in nero per la compagine vincitrice di questo Giro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - FINALMENTE JONATHAN MILAN! A Roma festa in volata davanti a Lonardi, il Giro è di Vingegaard

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Roma-Milan, i giocatori rossoneri sotto il settore ospiti a fine partita

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: a Roma si sblocca Jonathan Milan! Battuto Giovanni Lonardi

Leggi anche: Giro d’Italia 2026, Jonathan Milan domina a Roma: Vingegaard conquista la maglia rosa

Temi più discussi: Giro d'Italia 2026, Jonathan Milan a caccia della prima vittoria: Non vedo l'ora. Mi sento bene, sono pronto, rilassato e affamato; Giro d'Italia 2026, Giulio Pellizzari: Finalmente sto migliorando molto, sono felicissimo della prestazione di ieri. Possiamo ancora provare a salire sul podio; Italiani al Giro? Tre vittorie, ma quante beffe: dalle volate di Milan alla fuga di Caruso.

Giro a Vingegaard, a Roma vince MilanIl Giro d'Italia n.109 è ufficialmente di Jonas Vingegaard che chiude in rosa la passerella finale di Roma dopo aver vinto 5 tappe (suoi 5 arrivi in salita su 6). Nell'ultima frazione, sul traguardo d ... rainews.it

FINALMENTE JONATHAN MILAN! A Roma festa in volata davanti a Lonardi, il Giro è di VingegaardDelusioni su delusioni, anche qualche critica. Finalmente in chiusura arriva la festa in casa Jonathan Milan: l'azzurro della Lidl-Trek domina la volata ... oasport.it

[Predictions Thread] 2026 Giro d'Italia Stage 15: Voghera > Milano reddit