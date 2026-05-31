FINALMENTE JONATHAN MILAN! A Roma festa in volata davanti a Lonardi il Giro è di Vingegaard

Da oasport.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Jonathan Milan ha vinto l’ultima tappa del Giro d’Italia a Roma, prevalendo in una volata davanti a Lonardi. La vittoria permette all’azzurro di conquistare il suo primo successo di tappa in questa corsa. La gara si è conclusa con una festa in casa Milan, che ha ottenuto il risultato dopo diverse delusioni e critiche precedenti. Il vincitore della tappa è un corridore della squadra Lidl-Trek. La corsa si è conclusa con la vittoria di Vingegaard nella classifica generale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Delusioni su delusioni, anche qualche critica. Finalmente in chiusura arriva la festa in casa Jonathan Milan: l’azzurro della Lidl-Trek domina la volata di Roma, nell’ultima tappa del Giro d’Italia e si prende il successo che tanto attendeva. Quarta vittoria in carriera nella gara di casa per il friulano, quarto successo tricolore in questa Corsa Rosa. A festeggiare è anche Vingegaard che in rosa va a salutare la famiglia e a breve riceverà il Trofeo Senza Fine. Prima parte di gara ovviamente dedicata alle foto e alle  passerelle  per i migliori della classifica generale, con ovviamente la Visma Lease a Bike protagonista con Jonas Vingegaard in Maglia Rosa ed una nuova divisa in nero per la compagine vincitrice di questo Giro. 🔗 Leggi su Oasport.it

finalmente jonathan milan a roma festa in volata davanti a lonardi il giro 232 di vingegaard
© Oasport.it - FINALMENTE JONATHAN MILAN! A Roma festa in volata davanti a Lonardi, il Giro è di Vingegaard
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Roma-Milan, i giocatori rossoneri sotto il settore ospiti a fine partita

Video Roma-Milan, i giocatori rossoneri sotto il settore ospiti a fine partita

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: a Roma si sblocca Jonathan Milan! Battuto Giovanni Lonardi

Leggi anche: Giro d’Italia 2026, Jonathan Milan domina a Roma: Vingegaard conquista la maglia rosa

Temi più discussi: Giro d'Italia 2026, Jonathan Milan a caccia della prima vittoria: Non vedo l'ora. Mi sento bene, sono pronto, rilassato e affamato; Giro d'Italia 2026, Giulio Pellizzari: Finalmente sto migliorando molto, sono felicissimo della prestazione di ieri. Possiamo ancora provare a salire sul podio; Italiani al Giro? Tre vittorie, ma quante beffe: dalle volate di Milan alla fuga di Caruso.

roma finalmente jonathan milan aGiro a Vingegaard, a Roma vince MilanIl Giro d'Italia n.109 è ufficialmente di Jonas Vingegaard che chiude in rosa la passerella finale di Roma dopo aver vinto 5 tappe (suoi 5 arrivi in salita su 6). Nell'ultima frazione, sul traguardo d ... rainews.it

roma finalmente jonathan milan aFINALMENTE JONATHAN MILAN! A Roma festa in volata davanti a Lonardi, il Giro è di VingegaardDelusioni su delusioni, anche qualche critica. Finalmente in chiusura arriva la festa in casa Jonathan Milan: l'azzurro della Lidl-Trek domina la volata ... oasport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web