Nell'ultima tappa del Giro d’Italia 2026, una frazione di 131 km con partenza e arrivo a Roma, la volata di gruppo è stata vinta da Jonathan Milan. Il corridore ha battuto Giovanni Lonardi, chiudendo la corsa con un risultato che ha deciso l’ordine di arrivo finale. La tappa ha concluso la corsa su strada di questa edizione del Giro.

Alle sue spalle un altro italiano, Giovanni Lonardi, del Team Polti VisitMalta, mentre completa il podio di tappa il transalpino Paul Penhoët, della Groupama – FDJ United. Quarta posizione per il neerlandese Dylan Groenewegen (Unibet Rose Rockets), quinto l’estone Madis Mihkels (EF Education – EasyPost). LIVE Giro d’Italia 2026, tappa di oggi in DIRETTA: Milan domina l’ultima volata. Doppietta azzurra con Lonardi. Trionfo finale di Vingegaard FINALMENTE JONATHAN MILAN! A Roma festa in volata davanti a Lonardi, il Giro è di Vingegaard FINALMENTE JONATHAN MILAN! A Roma festa in volata davanti a Lonardi, il Giro è di Vingegaard Delusioni su delusioni, anche qualche critica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ordine d’arrivo Giro d’Italia di oggi: a Roma si sblocca Jonathan Milan! Battuto Giovanni Lonardi

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GIRO D'ITALIA 2026 - Jonas Vingegaard REMPORTE le Giro après un nouveau RÉCITAL sur l'étape 20 !

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