Circa 7.000 persone hanno partecipato a una manifestazione in strada a Padova, con un corteo chiamato “tempesta queer”. La protesta ha coinvolto diversi gruppi e cittadini, mentre alcuni rappresentanti istituzionali hanno espresso sostegno pubblico. Non sono stati segnalati collegamenti diretti tra i presidi sanitari distribuiti e le critiche rivolte al sistema scolastico, che sono state oggetto di discussione tra i partecipanti.

? Domande chiave Chi sono i rappresentanti istituzionali che hanno sostenuto il corteo?. Come si collegano i presidi sanitari distribuiti alla critica scolastica?. Perché l'Italia viene accusata di restare indietro rispetto all'Europa?. Quali nuovi diritti civili vengono rivendicati attraverso lo sport locale?.? In Breve Corteo partito il 30 maggio alle 18:30 da piazza de Gasperi. Partecipazione di Margherita Colonnello, Alessandro Zan e il consigliere Andrea Micalizzi. Il Galaxy Padova ha portato il messaggio di inclusione tramite lo sport. +Europa ha distribuito profilattici denunciando il distacco dell'Italia dagli standard europei. Settimila persone hanno occupato le strade di Padova per il Pride: la tempesta queer parte da piazza de Gasperi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova, 7.000 persone in strada: sfila la tempesta queer per i diritti

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