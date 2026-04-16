Alla libreria Malìa incontro su guerra diritti e movimenti femministi e queer

Venerdì 17 alle 18, la libreria Malìa di Caserta ospiterà un incontro pubblico dedicato alla presentazione degli atti dell’iniziativa “Sulla linea del fronte femminile”. L’evento si concentrerà su temi legati alla guerra, ai diritti e ai movimenti femministi e queer. L’appuntamento prevede l’intervento di relatori e sarà aperto al pubblico interessato a queste tematiche.

La libreria Libreria Malìa di Caserta ospiterà venerdì 17 alle ore 18 un incontro pubblico dedicato alla presentazione degli atti dell’iniziativa “Sulla linea del fronte femminile. Contro guerra, riarmo e genocidio in Palestina”, promossa dal collettivo @donnecontroguerraegenocidio.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Incontro con gli artisti alla Libreria Todomodo Casa Valpatri: incontro con l'autrice alla libreria AmaddeoSarà la libreria Amaddeo, sulla reggina via Giuseppe De Nava, ad ospitare, alle ore 18 di sabato 28 febbraio, la presentazione del romanzo di Nadia... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Caserta, alla libreria Malìa la presentazione degli atti di Sulla linea del fronte femminile; Caserta. Venerdì alla libreria Malìa 'Sulla linea del fronte femminile. Contro guerra, riarmo e genocidio in Palestina'. Alla libreria Malìa incontro su guerra, diritti e movimenti femministi e queerLa libreria Libreria Malìa di Caserta ospiterà venerdì 17 alle ore 18 un incontro pubblico dedicato alla presentazione degli atti dell’iniziativa Sulla linea del fronte femminile. Contro guerra, ... casertanews.it Caserta, alla libreria Malìa la presentazione degli atti di Sulla linea del fronte femminileScopri tutti i dettagli riguardo Caserta, alla libreria Malìa la presentazione degli atti di Sulla linea del fronte femminile . Solo notizie aggiornate su Caserta Web. casertaweb.com In quel buio che odora d'incognite Si perderà la malìa Che ottenebra la mente Di quando si sperava Lungo i sentieri dei nostri incontri D'arrivar tardi per l'ultimo tram Pieni di nostalgia di quei nostri passi stanchi Dei sospiri rubati #IMiraggiDellaMente Van Gog x.com Spring Edizioni - Malìa | Caserta - facebook.com facebook