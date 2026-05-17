Pride a Bergamo | Il problema non sono le persone queer ma l’ossessione per la normalità

Durante il Pride a Bergamo, alcuni partecipanti hanno espresso critiche rispetto alle aspettative sociali sulla normalità, sottolineando che non sono le persone queer a rappresentare un problema, ma l’ossessione per definire cosa sia considerato normale. In una delle dichiarazioni raccolte, si chiede chi possa stabilire quali modalità di vita, amore e desiderio siano corrette. L’evento ha visto la partecipazione di diversi attivisti e cittadini, con interventi che hanno messo in discussione le nozioni di normalità imposte dalla società.

“Ci hanno insegnato che esiste un modo corretto di vivere, amare e desiderare. Ma chi decide cosa è normale e cosa non lo è?”. Parte da questa domanda la riflessione lanciata da Nicola Butta, attivista e presidente di Arcigay Bergamo Cives, in un intervento che affronta il tema dello stigma verso le identità e le sessualità non conformi. “Viviamo in una società che si definisce libera e moderna – dichiara Nicola Butta – ma che continua ancora oggi a giudicare, patologizzare o ridicolizzare tutto ciò che esce dai confini della normalità dominante. Le persone queer devono ancora spiegarsi. E chi vive sessualità kinky, dissidenti o non conformi continua troppo spesso a essere guardato con disgusto o derisione”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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