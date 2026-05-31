Ostiglia turbogas | polemica per l’assemblea semideserta al teatro
Un'assemblea sulla centrale a turbogas si è svolta in un teatro di Ostiglia, ma ha registrato una partecipazione molto ridotta. L'incontro, dedicato a discutere l’impatto sulla rumorosità del quartiere, è stato annunciato solo attraverso i social media, senza comunicazioni ufficiali. La presenza dei cittadini è stata molto bassa, sollevando critiche sulla modalità di comunicazione dell’amministrazione. La discussione si è concentrata sulle possibili ripercussioni acustiche dell'attivazione della centrale.
? Punti chiave Come influirà l'accensione della centrale sulla rumorosità del quartiere?. Perché l'amministrazione ha comunicato l'incontro solo tramite canali social?. Quali misure adotterà il Comune per monitorare l'impatto ambientale?. Chi risponderà alle richieste formali del Comitato Cittadini per l'Ambiente?.? In Breve Alessandro Incorvaia critica l'uso esclusivo dei social per l'annuncio dell'incontro di giovedì.. Franco Chiavegatti invia richiesta formale al sindaco per monitoraggio impatto ambientale e acustico.. L'assemblea al Teatro Monicelli è avvenuta con soli due giorni di preavviso comunicato.. Il comitato chiede garanzie sulle misure di controllo per l'impianto dietro il cimitero. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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