Ostiglia turbogas | polemica per l’assemblea semideserta al teatro

Notizia in breve

Un'assemblea sulla centrale a turbogas si è svolta in un teatro di Ostiglia, ma ha registrato una partecipazione molto ridotta. L'incontro, dedicato a discutere l’impatto sulla rumorosità del quartiere, è stato annunciato solo attraverso i social media, senza comunicazioni ufficiali. La presenza dei cittadini è stata molto bassa, sollevando critiche sulla modalità di comunicazione dell’amministrazione. La discussione si è concentrata sulle possibili ripercussioni acustiche dell'attivazione della centrale.