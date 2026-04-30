Acquisizione Alha-Bcube assemblea dei lavoratori al Teatro Traiano di Fiumicino

Lunedì 30 aprile 2026, al Teatro Traiano di Fiumicino, si è tenuta la prima assemblea informativa riguardante l’acquisizione di Alha da parte di Bcube. L’incontro è stato convocato dal rappresentante regionale di un sindacato di settore e ha visto la presenza di un rappresentante nazionale di un'organizzazione di categoria. L’assemblea ha coinvolto i lavoratori interessati dalla vicenda e ha trattato i dettagli dell’operazione.

Fiumicino, 30 aprile 2026 – Si è svolta al Teatro Traiano di Fiumicino la prima assemblea informativa sull’acquisizione di Alha da parte di Bcube, indetta dal segretario regionale Flai, Massimo Florian, con la partecipazione del segretario nazionale Andrea Orlando. All’incontro erano presenti i lavoratori delle società coinvolte, chiamati a confrontarsi sulle possibili conseguenze dell’operazione e sulle questioni ancora aperte. Nel comunicato diffuso dalla Segreteria regionale Flai si legge che, nel corso dell’assemblea, sono state illustrate “le eventuali problematiche che potrebbero scaturire da questa operazione”, tra cui la differenza tra aziende di accordi di secondo livello e la presenza in Alha della Sicurezza, reparto assente in Bcube.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Teatro Traiano di Fiumicino, verso il rialzo del siparioFiumicino, 7 aprile 2026 – L’Amministrazione comunale ha approvato una delibera di Giunta con cui viene formalmente riconosciuto il notevole... Cgil Sanità assemblea e confronto per i diritti dei lavoratori all’ospedale di GallipoliGALLIPOLI - La Funzione Pubblica Cgil Sanità sta convocando numerose assemblee, sia territoriali che nazionali, per affrontare criticità quali la...