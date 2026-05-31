Ostia macchina in fuga dalla polizia investe 2 ragazze | fermati due giovani

Durante i controlli per il Giro d’Italia a Ostia, un'auto in fuga ha investito due ragazze. La vettura si è schiantata contro una volante, arrestando la fuga. Due giovani sono stati fermati successivamente. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni delle vittime o sui motivi della fuga. Le forze dell'ordine hanno avviato indagini per chiarire l'accaduto.

Caos a Ostia durante i controlli per il Giro d’Italia: un’auto in fuga travolge due ragazze e termina la corsa dopo uno schianto con una volante Momenti di forte tensione questa mattina aOstia, sul litorale romano, dove un’auto in fuga dalla polizia ha investito due ragazzine,poi trasportate in ospedale. Fortunatamente, secondo le prime informazioni disponibili, le giovani avrebbero riportato soltanto escoriazioni e le loro condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. L’episodio si è verificato durante iservizi straordinari di controllo predisposti dalla polizia di Stato in occasione del passaggio del Giro d’Italia.Una volante del commissariato Lido, impegnata nelle attività di vigilanza sul territorio, ha notato un veicolo ritenuto sospetto e ha intimato l’alt al conducente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine a Ostia: ferite

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