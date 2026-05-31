Durante un inseguimento a Ostia, un’auto in fuga ha travolto due ragazze, entrambe presumibilmente minorenni. Le giovani sono state colpite dall’auto e trasportate in ospedale con ferite ancora da valutare. La vettura ha proseguito la fuga dopo l’incidente, senza fermarsi. La polizia sta indagando sui dettagli dell’accaduto e sulle circostanze che hanno portato all’inseguimento.

ABBONATI A DAYITALIANEWS L’incidente durante un inseguimento. Due ragazze, verosimilmente minorenni, sono rimaste ferite dopo essere state investite da un’auto in fuga dalla polizia a Ostia, nella zona sud di Roma. Le giovani sono state subito soccorse e trasferite in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero gravi, ma sono in corso accertamenti medici. La dinamica: il tentativo di fuga e l’inseguimento. Secondo le prime ricostruzioni, tutto sarebbe iniziato durante un servizio di controllo del territorio svolto da una volante del commissariato, impegnata anche nelle attività legate alla sicurezza per il Giro d’Italia. Gli agenti hanno notato un veicolo sospetto e hanno intimato l’ alt per un controllo, ma il conducente avrebbe ignorato l’ordine dandosi alla fuga. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Ostia, auto in fuga dalla polizia travolge due ragazze: ferite e trasportate in ospedale

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