auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine a ostia ferite e portate in ospedale

Un'auto inseguita dalla polizia a Ostia ha investito due ragazze, probabilmente minorenni. Le giovani sono rimaste ferite e sono state immediatamente soccorse dai sanitari, che le hanno trasportate in ospedale. Nessuna altra informazione sulle condizioni di salute delle vittime o sui dettagli dell'incidente è stata fornita. La polizia sta indagando sul fatto.

Due ragazze, probabilmente minorenni, sono state investite da un'auto in fuga dalla Polizia a Ostia. Sono state soccorse e trasportate in ospedale. Auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine a Ostia, ferite Dalle prime informazioni, tutto è nato quando una volante del commissariato - impegnata nei servizi di controllo per il Giro d'Italia - ha notato una macchina sospetta intimandole l'alt. La vettura è scappata facendo scattare l'inseguimento. Il veicolo è stato poi bloccato dopo che ha provocato un incidente in cui è rimasta coinvolta anche una vettura della polizia. Nell'abitacolo sono stati trovati arnesi da scasso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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Auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine a Ostia: ferite

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Incidente auto - bici reddit

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