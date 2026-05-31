Auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine a Ostia ferite e portate in ospedale

Da ilmessaggero.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un'auto inseguita dalla polizia a Ostia ha investito due ragazze, probabilmente minorenni. Le giovani sono rimaste ferite e sono state immediatamente soccorse dai sanitari, che le hanno trasportate in ospedale. Nessuna altra informazione sulle condizioni di salute delle vittime o sui dettagli dell'incidente è stata fornita. La polizia sta indagando sul fatto.

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Due ragazze, probabilmente minorenni, sono state investite da un'auto in fuga dalla Polizia a Ostia. Sono state soccorse e trasportate in ospedale. Auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine a Ostia, ferite Dalle prime informazioni, tutto è nato quando una volante del commissariato - impegnata nei servizi di controllo per il Giro d'Italia - ha notato una macchina sospetta intimandole l'alt. La vettura è scappata facendo scattare l'inseguimento. Il veicolo è stato poi bloccato dopo che ha provocato un incidente in cui è rimasta coinvolta anche una vettura della polizia. Nell'abitacolo sono stati trovati arnesi da scasso. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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