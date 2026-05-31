Ostia | auto in fuga da polizia investe due ragazzine portate in ospedale**

Due ragazzine sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia a Ostia, nel sud della capitale. L'incidente è avvenuto mentre le due giovani attraversavano la strada. Sono state trasportate in ospedale, ma le loro condizioni non sono state ancora rese note. La vettura ha proseguito la fuga dopo l'incidente, senza fermarsi. La polizia sta cercando di rintracciare il veicolo coinvolto.

Roma, 31 mag. (Adnkronos) - Due ragazzine, probabilmente minorenni, sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia a Ostia, sud della Capitale. Le giovani sono state soccorse e portate in ospedale. Il fatto è avvenuto questa mattina quando una violante della polizia impegnata nei controlli per il Giro d'Italia ha intimato l'alt a un'auto con alla guida due ragazzi. La vettura però non si è fermata ed è iniziato un inseguimento. Il veicolo è stato bloccato nei pressi di via Capo Sperone dopo aver provocato un incidente con un'auto della polizia. I due ragazzi alla guida sono stati arrestati: nella loro auto sarebbero stati trovati arnesi da scasso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine a Ostia: ferite

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