Ostia auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine | ferite e portate in ospedale

Da tgcom24.mediaset.it 31 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un’auto in fuga dalla polizia ha investito due ragazzine a Ostia, ferendole e portandole in ospedale. Il veicolo, coinvolto in un incidente, è stato successivamente fermato dalla polizia. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle vittime o sulle eventuali conseguenze per il conducente.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Due ragazze, probabilmente minorenni, sono state investite da un'auto in fuga dalla Polizia a Ostia, a sud di Roma. Sono state soccorse e trasportate in ospedale. Dalle prime informazioni, tutto è nato quando una volante del commissariato - impegnata nei servizi di controllo per il Giro d'Italia - ha notato una macchina sospetta intimandole l'alt. La vettura è scappata facendo scattare l'inseguimento. Il veicolo è stato poi bloccato dopo che ha provocato un incidente in cui è rimasta coinvolta anche una vettura della polizia. Nell'abitacolo sono stati trovati arnesi da scasso. I due ragazzi a bordo sono stati arrestati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

ostia auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine ferite e portate in ospedale
© Tgcom24.mediaset.it - Ostia, auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine: ferite e portate in ospedale
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine a Ostia, ferite e portate in ospedale

Video Auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine a Ostia, ferite e portate in ospedale

Notizie e thread social correlati

Auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine a Ostia, ferite e portate in ospedaleUn'auto inseguita dalla polizia a Ostia ha investito due ragazze, probabilmente minorenni.

**Ostia: auto in fuga da polizia investe due ragazzine, portate in ospedale**Due ragazzine sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia a Ostia, nel sud della capitale.

Temi più discussi: Incidente a Fiumicino, scontro tra auto e una moto: morto un 42enne; Cavalli in fuga sulla Colombo durante le prove del 2 Giugno: notte di caos e stupore tra Roma e Ostia; Roma, 35 cavalli in fuga per la città: paura alle prove del 2 giugno. Spaventati dai petardi dei vigili; Solidarietà, Rizzuto: Con Venexus Veneto si mette in rete per bisogni territorio.

ostia auto in fugaRoma, auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine a Ostia: feriteUna volante impegnata nei servizi di controllo per il Giro d'Italia ha notato una macchina sospetta intimandole l'alt. La vettura è fuggita provocando l'incidente: arrestati i due a bordo ... roma.corriere.it

ostia auto in fugaOstia, auto in fuga dalla polizia investe due ragazze. Fermati due giovaniMomenti di paura a Ostia, a Roma, dove due ragazze sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia. Le giovani sono state soccorse e ... iltempo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web