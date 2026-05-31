Ostia auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine | ferite e portate in ospedale

Un’auto in fuga dalla polizia ha investito due ragazzine a Ostia, ferendole e portandole in ospedale. Il veicolo, coinvolto in un incidente, è stato successivamente fermato dalla polizia. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni delle vittime o sulle eventuali conseguenze per il conducente.

Due ragazze, probabilmente minorenni, sono state investite da un'auto in fuga dalla Polizia a Ostia, a sud di Roma. Sono state soccorse e trasportate in ospedale. Dalle prime informazioni, tutto è nato quando una volante del commissariato - impegnata nei servizi di controllo per il Giro d'Italia - ha notato una macchina sospetta intimandole l'alt. La vettura è scappata facendo scattare l'inseguimento. Il veicolo è stato poi bloccato dopo che ha provocato un incidente in cui è rimasta coinvolta anche una vettura della polizia. Nell'abitacolo sono stati trovati arnesi da scasso. I due ragazzi a bordo sono stati arrestati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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Auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine a Ostia, ferite e portate in ospedale

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Auto in fuga dalla polizia investe due ragazzine a Ostia, ferite e portate in ospedaleUn'auto inseguita dalla polizia a Ostia ha investito due ragazze, probabilmente minorenni.

**Ostia: auto in fuga da polizia investe due ragazzine, portate in ospedale**Due ragazzine sono state investite da un'auto in fuga dalla polizia a Ostia, nel sud della capitale.

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