La fuga finisce a Ostia | beccati in auto insieme due ricercati Erano latitanti da mesi

Due persone ricercate da mesi sono state arrestate a Ostia dopo essere state trovate in auto insieme. La coppia, composta da un rapinatore e da un ladro d’appartamento, era riuscita a eludere le forze dell’ordine per un lungo periodo. Gli agenti li hanno intercettati sulla via del Mare e, dopo un controllo, sono stati riconosciuti e fermati. La loro cattura si inserisce in un'operazione di polizia mirata alla lotta contro la criminalità organizzata e i reati predatori.

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