La fuga finisce a Ostia | beccati in auto insieme due ricercati Erano latitanti da mesi
Due persone ricercate da mesi sono state arrestate a Ostia dopo essere state trovate in auto insieme. La coppia, composta da un rapinatore e da un ladro d’appartamento, era riuscita a eludere le forze dell’ordine per un lungo periodo. Gli agenti li hanno intercettati sulla via del Mare e, dopo un controllo, sono stati riconosciuti e fermati. La loro cattura si inserisce in un'operazione di polizia mirata alla lotta contro la criminalità organizzata e i reati predatori.
Due ricercati, entrambi latitanti. Un rapinatore e un ladro d'appartamento. Una coppia di latinos intercettata sulla via del Mare. Entrambi cileni sono finiti in carcere a Roma. È terminata infatti sul litorale romano la fuga di un cittadino cileno di 27 anni, destinatario di un ordine di. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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