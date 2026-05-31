Ostia accoglie il Giro d’Italia | l’ultima tappa sfila sul lungomare e a Piazzale Magellano
Oggi Ostia ha ospitato l’ultima tappa del Giro d’Italia, con la carovana che è passata lungo il lungomare e piazzale Magellano. La corsa si è conclusa con un passaggio di numerosi ciclisti davanti al pubblico presente. La manifestazione ha attirato spettatori lungo il percorso e sul lungomare, con applausi e sostegno per gli atleti. La gara si è conclusa nel pomeriggio, segnando la fine della competizione.
Ostia, 31 maggio 2026 – Uno scroscio di applausi ha accolto la carovana del Giro d’Italia sul lungomare di Ostia, nell’ultima tappa della competizione nella giornata di oggi. Tanti gli appassionati e i curiosi assiepati lungo i marciapiedi del lungomare, fino lungo alla rotatoria di Piazzale Magellano, a ridosso di un mare blu con clima estivo. Ad essere acclamato, nel gruppo di ciclisti che lo attorniavano, è stato Jonas Vingergaad, che poi ha alzato il Trofeo a Via dei Fori Imperiali a Roma (primo danese della storia a vincere e con 5 tappe conquistate in bacheca). Brilla per lui la corona del tris prestigioso di Giro, Tour de France e Vuelta. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
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