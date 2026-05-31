Ostia accoglie il Giro d’Italia | l’ultima tappa sfila sul lungomare e a Piazzale Magellano

Notizia in breve

Oggi Ostia ha ospitato l’ultima tappa del Giro d’Italia, con la carovana che è passata lungo il lungomare e piazzale Magellano. La corsa si è conclusa con un passaggio di numerosi ciclisti davanti al pubblico presente. La manifestazione ha attirato spettatori lungo il percorso e sul lungomare, con applausi e sostegno per gli atleti. La gara si è conclusa nel pomeriggio, segnando la fine della competizione.