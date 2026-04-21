Giro d' Italia 2026 a Napoli il traguardo della tappa si ' sposta' dal Lungomare al Plebiscito

L’edizione 2026 del Giro d’Italia vedrà una modifica nel percorso della tappa conclusiva a Napoli, con il traguardo spostato dal Lungomare al Plebiscito. Questa scelta comporta un cambiamento rispetto alle precedenti edizioni, offrendo una nuova visuale per l’arrivo dei ciclisti. La corsa attraverserà diverse zone della città, con il nuovo punto di arrivo che si trova nel cuore del centro storico.

L’edizione 2026 del Giro d’Italia sarà ricordata per essere quella che unisce le grandi città del Belpaese. Napoli, Milano e Roma saranno protagoniste, nell’ordine, di tre arrivi che si preannunciano spettacolari. Napoli si prepara a tornare protagonista al Giro d’Italia il 14 maggio.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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