Giro d’Italia 2026 il Grande Arrivo ancora a Roma Anche il lungomare di Ostia nella tappa finale

Il Giro d’Italia del 2026 si concluderà ancora a Roma, come già avvenuto sette volte in passato, quattro delle quali consecutive. La tappa finale si svolgerà lungo il lungomare di Ostia, confermando la tradizione di una conclusione nella capitale. La data dell’evento è il 29 aprile e la città rimane il punto di arrivo di questa edizione, che si distingue per questa ormai consolidata collocazione.

Roma, 29 aprile 2026 – Per l’ottava volta nella storia, la quarta consecutiva, sarà Roma ad ospitare il Grande Arrivo del Giro d’Italia. La tappa conclusiva della 109esima edizione della Corsa Rosa è stata presentata presso la sala della Protomoteca del Campidoglio alla presenza di Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma; Urbano Cairo, Presidente di RCS MediaGroup; Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma; Paolo Bellino, Amministratore Delegato di RCS Sports & Events; Stefano Barigelli, Direttore de La Gazzetta dello Sport e Vincenzo Nibali, vincitore di due Giri d’Italia (2013 e 2016) oltre a tante altre istituzioni, rappresentanti dei Media e dei partner della Corsa Rosa.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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