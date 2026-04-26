La festa della mamma si avvicina e Casa Irene lancia la campagna per portare al mare le donne vittime di violenza e i loro bambini

La Cooperativa Irene lancia l'edizione 2026 di "Irene va al mare", la campagna solidale che punta a offrire un'esperienza di autonomia e rinascita alle donne fragili del nostro territorio e ai loro figli.Il progetto è concreto e ambizioso: garantire a 7 mamme e 14 bambini una settimana di vacanza.🔗 Leggi su Novaratoday.it

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