Ospedale di Terni | +14% di interventi per abbattere le attese

Notizia in breve

L'ospedale di Terni ha registrato un aumento del 14% negli interventi chirurgici finalizzati a ridurre le attese. È stato implementato un sistema digitale che permette di monitorare in tempo reale le liste di attesa, migliorando la trasparenza. Questi strumenti tecnici consentono di aggiornare costantemente i dati e di ottimizzare la pianificazione delle operazioni. In questo modo, l'ospedale ha ridotto le attese per le prestazioni chirurgiche del 44% rispetto al passato.