Ospedale di Terni | +14% di interventi per abbattere le attese
L'ospedale di Terni ha registrato un aumento del 14% negli interventi chirurgici finalizzati a ridurre le attese. È stato implementato un sistema digitale che permette di monitorare in tempo reale le liste di attesa, migliorando la trasparenza. Questi strumenti tecnici consentono di aggiornare costantemente i dati e di ottimizzare la pianificazione delle operazioni. In questo modo, l'ospedale ha ridotto le attese per le prestazioni chirurgiche del 44% rispetto al passato.
? Domande chiave Come ha fatto l'ospedale a ridurre le attese del 44%?. Quali nuovi strumenti tecnici garantiscono la trasparenza delle liste?. Perché la chirurgia robotica ha raggiunto il 98% di utilizzo?. Come cambierà la gestione dei pazienti oncologici nei prossimi mesi?.? In Breve Liste ricovero ordinario ridotte del 44% rispetto al 31 dicembre 2025.. Chirurgia ambulatoriale in calo del 30% rispetto ai dati di fine 2025.. Rispetto tempi 100% per interventi su colon, mammella, retto e tiroide.. Chirurgia urologica in crescita del 30% nel primo trimestre 2026.. L’ospedale di Terni punta ai 20.000 interventi chirurgici nel 2026 per abbattere le liste d’attesa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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