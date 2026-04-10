Domenica all’ospedale Perrino di Brindisi sarà dedicata a una maratona chirurgica finalizzata a ridurre i tempi di attesa per interventi oculistici. La struttura sanitaria ha organizzato un’ampia sessione di operazioni che coinvolgeranno più specialisti, con l’obiettivo di aumentare il numero di interventi programmati in una sola giornata. L’iniziativa si inserisce nel tentativo di rispondere alle richieste crescenti di cure di questo settore.

L’ospedale Perrino di Brindisi si prepara a una domenica di lavoro intenso per rispondere alla crescente domanda di cure oculistiche. Il prossimo 12 aprile, infatti, l’Unità operativa complessa di Oculistica organizzerà una sessione chirurgica straordinaria con l’obiettivo di eseguire tra i 25 e i 30 interventi di cataratta, puntando a ridurre drasticamente le attese che gravano sui pazienti. Organizzazione straordinaria e potenziamento tecnologico. Per permettere un numero così elevato di operazioni in un’unica giornata festiva, la struttura ha messo in campo una strategia logistica precisa che prevede l’attivazione di una seconda sala operatoria. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Perrino: maratona chirurgica di domenica per abbattere le attese

Maratona chirurgica nel Policlinico di Bari: eseguiti 4 trapianti di fegato in 24 oreGli interventi sono stati realizzati grazie a 3 donazioni provenienti da ospedali pugliesi e una da fuori regione destinata a un paziente in urgenza.

Cataratta, si opera anche di domenica: 30 interventi per abbattere le liste d'attesaBRINDISI - Domenica 12 aprile, nell’Unità operativa complessa di Oculistica dell’ospedale "Perrino" di Brindisi, il dottor Giuseppe Durante, primario...