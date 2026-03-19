L'attaccante del Galatasaray ha riportato un infortunio durante un allenamento, secondo quanto comunicato dalla società. La stessa ha diffuso un aggiornamento sulle sue condizioni di salute e sulle modalità di gestione dell'incidente. L'episodio ha attirato l'attenzione del pubblico e dei media, che seguono con interesse gli sviluppi sulla sua ripresa. Al momento, non ci sono ulteriori dettagli sulle cause dell'infortunio.

Infortunio Osimhen, cosa è successo e come sta l’attaccante finito anche nel mirino della Juventus. Il comunicato ufficiale sulle sue condizioni. La Juve osserva con estrema attenzione l’evoluzione delle condizioni fisiche di Victor Osimhen, pallino della società bianconera, rimasto vittima di un serio incidente di gioco. Durante il match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League ad Anfield, il calciatore ha subito un duro colpo all’avambraccio destro nel corso del primo tempo, venendo sostituito all’intervallo. ULTIMISSIME JUVE LIVE L’entità del problema è apparsa subito grave. Come riportato ufficialmente dal Galatasaray tramite un comunicato emesso nella notte, gli accertamenti ospedalieri hanno confermato una frattura all’avambraccio destro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Infortunio Osimhen, cos’è successo e come sta l’ex obiettivo di mercato della Juve. Il comunicato del Galatasaray

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