Francesco Calzona lascia la Slovacchia | addio ufficiale dal ruolo di ct il motivo della decisione dell’ex Napoli

Da calcionews24.com 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo quattro anni, Francesco Calzona ha ufficialmente lasciato il ruolo di commissario tecnico della nazionale slovacca. La decisione è stata comunicata recentemente, senza ulteriori dettagli sui motivi che hanno portato a questa scelta. La sua esperienza nel ruolo è durata complessivamente quattro anni, e ora si attende di conoscere i prossimi sviluppi legati alla conduzione della squadra.

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