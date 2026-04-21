Dopo quattro anni, Francesco Calzona ha ufficialmente lasciato il ruolo di commissario tecnico della nazionale slovacca. La decisione è stata comunicata recentemente, senza ulteriori dettagli sui motivi che hanno portato a questa scelta. La sua esperienza nel ruolo è durata complessivamente quattro anni, e ora si attende di conoscere i prossimi sviluppi legati alla conduzione della squadra.

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© Calcionews24.com - Francesco Calzona lascia la Slovacchia: addio ufficiale dal ruolo di ct, il motivo della decisione dell’ex Napoli

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