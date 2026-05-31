Il calciatore salterà le prossime amichevoli con la Nigeria perché il suo club ha deciso di lasciarlo partire. Il commissario tecnico ha annunciato che il giocatore lascerà il Galatasaray, senza specificare ulteriori dettagli. La decisione è stata comunicata ufficialmente e riguarda le gare di preparazione in vista degli impegni futuri della nazionale. Nessuna altra informazione è stata fornita sulla situazione.

Victor Osimhen non è stato convocato dal Ct della Nigeria Eric Chelle, per le prossime amichevoli della nazionale deiSuper Eagles.“Osimhen forse cambierà squadra quindi ho preferito che rimanesse a casa, perché se giocasse non sarebbe al 100%”, ha dichiarato il commissario tecnico in conferenza stampa. Victor Osimhen non è stato convocato da Eric Chelle, Ct della Nigeria, per le prossime amichevoli, contro la Polonia e il Portogallo. Alla base di questa scelta del responsabile tecnico della nazionale africana ci sarebbero motivazioni legate al calciomercato:“La cosa più importante è che avremo due assenze di un certo peso perché Osimhen forse cambierà squadra quindi ho preferito che rimanesse a casa, perché se giocasse non sarebbe al 100%. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Osimhen salterà le amichevoli con la Nigeria, il ct: “Lascerà il Galatasaray”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Osimhen, scintille in campo con Lookman durante Nigeria-Monzambico: i due faccia a faccia

Notizie e thread social correlati

Calciomercato Juve, si riapre la pista Osimhen? Il ct della Nigeria conferma l’addio al Galatasaray. Ma c’è un ostacolo da superareIl ct della nazionale nigeriana ha confermato che l’attaccante lascerà il Galatasaray.

Osimhen verso l’addio al Galatasaray: il ct della Nigeria lo lascia fuori e svela il motivo di mercatoIl ct della Nigeria ha escluso Osimhen dalla lista delle convocazioni, rivelando che il motivo è legato a questioni di mercato.