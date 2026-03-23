Una scena di grande preoccupazione si è svolta qualche sera fa, quando una donna anziana è stata vista vagare tra le auto in transito senza una meta precisa, attraversando ripetutamente la carreggiata con una totale mancanza di percezione del pericolo. Questo scenario, carico di rischio e vulnerabilità, ha messo in moto una vicenda che avrebbe potuto avere un epilogo ben diverso, se non fosse stato per il tempestivo intervento della Polizia di Stato. Intervento tempestivo della Polizia. A lanciare l’allerta è stato un passante, che, colpito dall’andatura incerta della donna e dal suo evidente stato di disorientamento, ha contattato immediatamente il 112, numero unico per le emergenze. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: vagava smarrita tra le auto in corsa, anziana salvata da agenti

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