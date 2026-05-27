Esplosione in una villetta a Bolsena crolla la struttura | ricerche tra le macerie – VIDEO

Notizia in breve

Un’esplosione ha colpito una villetta a Bolsena, provocandone il crollo. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto questa mattina e stanno lavorando tra le macerie. Sono presenti squadre specializzate, tra cui il nucleo USAR e unità cinofile. Le operazioni di ricerca sono in corso per verificare eventuali persone coinvolte.