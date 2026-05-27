Esplosione in una villetta a Bolsena crolla la struttura | ricerche tra le macerie – VIDEO
Un’esplosione ha colpito una villetta a Bolsena, provocandone il crollo. I vigili del fuoco sono arrivati sul posto questa mattina e stanno lavorando tra le macerie. Sono presenti squadre specializzate, tra cui il nucleo USAR e unità cinofile. Le operazioni di ricerca sono in corso per verificare eventuali persone coinvolte.
Bolsena, 27 maggio 2026 – I vigili del fuoco di Viterbo sono impegnati dal mattino a Bolsena per l’esplosione e il successivo crollo di una villetta: al lavoro squadre ordinarie, nucleo USAR (Urban Search and Rescue) e cinofili. In corso operazioni di ricerca tra le macerie per escludere la presenza di persone rimaste coinvolte nel cedimento della struttura. In aggiornamento. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Esplosione in una villetta a Bolsena, crolla la struttura: ricerche tra le macerie
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