Orsolini si avvicina al rinnovo contrattuale. Ieri si è allenato a bassa intensità per un problema muscolare che lo ha escluso dalla partita contro l’Inter. La società sta valutando il prolungamento del contratto, mentre il calciatore cerca di recuperare pienamente. Nessuna comunicazione ufficiale sui tempi, ma si lavora per definire il futuro. Nel frattempo, il giocatore si impegna nel percorso di recupero.

Riccardo VI fino a ieri sudava sotto la canicola di Castedebole per riparare il lieve guaio muscolare che gli ha fatto saltare la passerella finale con l’Inter. Con davanti la prospettiva di un’estate sul divano a guardare i Mondiali orfani degli azzurri e il dubbio amletico del rinnovo di contratto. L’accordo in essere scade a giugno 2027. Una data che, nel calcio, significa una sola cosa: o si rinnova a stretto giro di posta legandosi in eterno ai colori rossoblù ( "ci sono stati dei passi avanti", diceva qualche giorno fa il diesse Di Vaio) o ci si saluta, per evitare il rischio di un addio a parametro zero. Perché Riccardo VI? Perché adesso sul tavolo c’è il nuovo progetto guidato da Domenico Tedesco, l’allenatore scelto dalla dirigenza per raccogliere l’eredità di Vincenzo Italiano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Orsolini a piccoli passi verso il rinnovo. Col nuovo corso può diventare Riccardo VI

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