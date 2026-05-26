Oroscopo del mese di giugno 2026 | Chirone in Toro Giove in Leone e le soglie lente di ogni segno

Notizia in breve

A giugno 2026, i pianeti principali sono Chirone in Toro e Giove in Leone. Le posizioni planetarie indicano un cielo che si muove con lentezza e richiede pazienza. Mentre l'Italia si prepara all’estate, tra fine scuola, esami e partenze, gli astri segnano un rallentamento, con le soglie di ogni segno che si muovono molto lentamente. La presenza di questi pianeti suggerisce un periodo di attese e di tempi che si allungano.