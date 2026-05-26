Oroscopo del mese di giugno 2026 | Chirone in Toro Giove in Leone e le soglie lente di ogni segno
A giugno 2026, i pianeti principali sono Chirone in Toro e Giove in Leone. Le posizioni planetarie indicano un cielo che si muove con lentezza e richiede pazienza. Mentre l'Italia si prepara all’estate, tra fine scuola, esami e partenze, gli astri segnano un rallentamento, con le soglie di ogni segno che si muovono molto lentamente. La presenza di questi pianeti suggerisce un periodo di attese e di tempi che si allungano.
L'oroscopo del prossimo mese di giugno 2026 racconta un cielo che ha imparato la pazienza. Mentre l'Italia corre verso l'estate — gli ultimi giorni di scuola, gli esami, il ponte del 2 giugno, le prime partenze — gli astri fanno il contrario: rallentano. Giugno non porta colpi di scena improvvisi, porta soglie lente, passaggi che si misurano in anni più che in giorni. E chi sa attraversarle senza fretta, questo mese, va lontano. Firma: Artemide – Aggiornato il 26 maggio 2026 Il mese si apre con un gesto piccolo e caldo: il 1° giugno Mercurio entra in Cancro e la comunicazione si fa più attenta agli affetti. Il 9 Venere si congiunge a Giove in Cancro, in quella che gli antichi chiamavano «grande beneficio» — una giornata di apertura emotiva ed economica che, a quel punto del cielo, torna una volta ogni dodici anni. 🔗 Leggi su Feedpress.me
OROSCOPO EVOLUTIVO 2026 BILANCIA AMORE, LAVORO, CRESCITA
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