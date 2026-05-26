Oroscopo del mese di giugno 2026 | Chirone in Toro Giove in Leone e le soglie lente di ogni segno

Da feedpress.me 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

A giugno 2026, i pianeti principali sono Chirone in Toro e Giove in Leone. Le posizioni planetarie indicano un cielo che si muove con lentezza e richiede pazienza. Mentre l'Italia si prepara all’estate, tra fine scuola, esami e partenze, gli astri segnano un rallentamento, con le soglie di ogni segno che si muovono molto lentamente. La presenza di questi pianeti suggerisce un periodo di attese e di tempi che si allungano.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'oroscopo del prossimo mese di giugno 2026 racconta un cielo che ha imparato la pazienza. Mentre l'Italia corre verso l'estate — gli ultimi giorni di scuola, gli esami, il ponte del 2 giugno, le prime partenze — gli astri fanno il contrario: rallentano. Giugno non porta colpi di scena improvvisi, porta soglie lente, passaggi che si misurano in anni più che in giorni. E chi sa attraversarle senza fretta, questo mese, va lontano. Firma: Artemide – Aggiornato il 26 maggio 2026 Il mese si apre con un gesto piccolo e caldo: il 1° giugno Mercurio entra in Cancro e la comunicazione si fa più attenta agli affetti. Il 9 Venere si congiunge a Giove in Cancro, in quella che gli antichi chiamavano «grande beneficio» — una giornata di apertura emotiva ed economica che, a quel punto del cielo, torna una volta ogni dodici anni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

oroscopo del mese di giugno 2026 chirone in toro giove in leone e le soglie lente di ogni segno
© Feedpress.me - Oroscopo del mese di giugno 2026: Chirone in Toro, Giove in Leone e le soglie lente di ogni segno
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

OROSCOPO EVOLUTIVO 2026 BILANCIA AMORE, LAVORO, CRESCITA

Video OROSCOPO EVOLUTIVO 2026 BILANCIA AMORE, LAVORO, CRESCITA

Notizie e thread social correlati

Oroscopo del prossimo mese di giugno 2026: tra Chirone in Toro e Giove in LeoneIl mese di giugno 2026 presenta una configurazione astrale complessa, con Chirone in Toro e Giove in Leone che si alternano nel cielo.

Leggi anche: Oroscopo del mese di giugno 2026: Chirone in Toro, Giove in Leone e il solstizio d'estate

Temi più discussi: L'Oroscopo di maggio 2026 per il segno del Sagittario; Oroscopo Toro del mese di Maggio 2026; Oroscopo Paolo Fox giugno 2026, le previsioni del mese segno per segno; Oroscopo del Oroscopo mese segno Pesci del 1 Maggio 2026.

oroscopo del oroscopo del mese diOroscopo della fortuna del prossimo mese di giugno 2026: Venere e Giove si uniscono, poi Giove cambia segnoOroscopo della fortuna di giugno 2026: dalla congiunzione Venere-Giove del 9 a Giove in Leone il 30, le occasioni per tutti i segni. La tua fortuna del mese. msn.com

oroscopo del oroscopo del mese diOroscopo settimanale Paolo Fox, 25-31 maggio 2026 | Previsioni: Ariete flop, fatica per la VergineEcco l'oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 25 al 31 maggio 2026: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine ... ilsussidiario.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web