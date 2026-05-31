A giugno 2026 si presenta con una prima metà caratterizzata da un’energia stabile, poiché Marte rimane in Toro. Durante questo periodo, l’attenzione si concentra su azioni lente e ponderate, con un approccio pratico e radicato. La presenza di Marte in questa posizione suggerisce un focus su attività che richiedono pazienza e determinazione, prima di passare a eventuali cambiamenti o movimenti più rapidi nel corso del mese.

Giugno 2026 è ormai alle porte, e si legge meglio in due tempi. La prima metà del mese resta di terra: Marte lavora ancora in Toro e il ritmo è quello concreto e paziente di chi mette radici prima di muoversi. Poi il cielo cambia disposizione — il 13 Venere passa in Leone, il 19 Chirone entra in Toro e apre un ciclo di otto anni che non si vedeva dal 1977, il 21 il Sole inaugura l'estate, il 30. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Oroscopo di giugno 2026: la classifica dei 12 segni e i passaggi che contano

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OROSCOPO GIUGNO 2026 | La Classifica dei Fortunati

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